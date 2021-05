Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, mantiene intactas sus ilusiones por volver a su mejor nivel, pero a la vez despeja las críticas que indican que es un corredor cerca de su retirada. El británico de origen keniano, a sus 35 años, sale al paso de algunos que se atreven incluso a reirse de él.

"Después del Tour de los Alpes y el Tour de Romandía, escuché a mucha gente en las redes sociales diciéndome que dejara mi bicicleta o que estaba acabado. Todo eso me hace reír. No saben lo grave que ha sido mi lesión y lo lejos que he llegado. No saben quién soy. No soy alguien que se rinde y sé que puedo hacerlo", indica en un vídeo del equipo el también doble ganador de la Vuelta y maglia rosa del Giro.