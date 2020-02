El británico Chris Froome (Imeos) dijo sentirse "muy feliz por haber vuelto a ser ciclista", nada más terminar la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, su primera prueba tras una baja de 8 meses por la caída que sufrió en el Dauphiné en junio de 2019.

"Era un día especial para mí, me tenía que probar en competición y me he sentido bien, he tenido la sensación del principio de mi carrera, estaba como un juvenil", dijo Froome en la meta de Dubai Silicon.