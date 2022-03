Los aficionados de la categoría de bronce del fútbol español, la Primera RFEF, tendrán que cambiar de plataforma a partir de este fin de semana. La compañía luxemburguesa Fuchs Sports, que se adjudicó los derechos televisivos de la categoría para las próximas tres campañas a cambio de 9,5 millones de euros anuales, ha decidido retransmitir en su propia web los partidos y retirado la señal a la plataforma española Footters, hasta ahora su socio, que anuncia medidas legales.

Fuchs Sports -una compañía que desde 2019 retransmite varias categorías inferiores en Francia, Bélgica y Turquía- ganó el concurso de derechos audiovisuales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en agosto de 2021 para la nueva categoría formada por 40 clubes en dos grupos, con una oferta de 9,5 millones anuales, y eligió a Footters; que llevaba varias temporadas retransmitiendo a varios clubes de la categoría, a través de acuerdos individuales con los equipos, como socio para la retransmisión.

Sin embargo, este miércoles la compañía luxemburguesa anunció que la plataforma española dejaba de retransmitir esos encuentros, que pasarían a ofrecerse en su propia web de forma gratuita, comenzando por el UD Logroñés-Unionistas de Salamanca y el Sevilla Atlético-UE Cornellá de este viernes, previstos para las 21.00 horas. Ese mismo miércoles, el Racing de Santander-Cultural Leonesa (4-0) ya no se pudo ver en Footters, sino en el canal de YouTube del conjunto cántabro.

LA RFEF GARANTIZA LOS INGRESOS DE LOS CLUBES

La Federación Española de Fútbol reunió este jueves a los clubes, a los que transmitió que se haría cargo de los pagos que deben percibir por concepto de derechos de televisión hasta el final de la presente temporada, y que los partidos se seguirían viendo en abierto a través de la plataforma de Fuchs.

Según indicaron a EFE fuentes federativas, la RFEF ha estado adelantando los pagos por estos derechos de televisión a los clubes ante la demora por parte de la compañía luxemburguesa, pero Fuchs no ha llegado a incumplir los plazos y prórrogas recogidas en el acuerdo para abonar los importes acordados.

Los representantes de la compañía luxemburguesa se reunieron el jueves con responsables federativos, a los que aseguraron que su plataforma tiene la capacidad técnica para poder retransmitir esos encuentros de la competición española, por lo que los partidos se podrán ver sin incidencias y la RFEF considera que la disputa entre Fuchs y Footters es un asunto entre socios privados.

FOOTTERS DENUNCIA QUE FUCHS LES HA "ASFIXIADO ECONÓMICAMENTE" PARA "SACARLES DEL MERCADO"

El fundador y consejero delegado de Footters, Julio Fariñas, asegura a EFE que la medida de Fuchs es "desmedida e injustificada" e incluso constituye "un acto ilícito" contra su plataforma, que asegura tenía un acuerdo con la compañía luxemburguesa para explotar la Primera RFEF en exclusividad y el compromiso de que Fuchs compraría Footters si se daban dos condiciones: que la empresa de Luxemburgo ganara el concurso de la Primera RFEF, y que superaran un proceso de 'due dilligence' (auditoría) previa a la adquisición.

"Nos han asfixiado porque el plazo acababa el 31 de diciembre y ellos deciden no cumplir con la oferta vinculante de manera unilateral, sin justificación", afirma Fariñas. Según su punto de vista, Fuchs incumplió el contrato permitiendo que algunas jornadas se retransmitieran en un portal de apuestas, no les ha abonado unas comisiones por contratos conseguidos gracias a Footters, y con motivo de eso pidieron renegociar el contrato.

La compañía luxemburguesa -que no tiene actualmente portavoz en España, más allá de una cuenta en la red social Twitter con sólo dos mensajes emitidos, el comunicado de la ruptura con Footters y el que anuncia la retransmisión del partido entre el Racing y la Cultural- reclama una cantidad cercana al millón de euros a Footters, mientras que la empresa española calcula que, teniendo en cuenta los importes que afirma no haber recibido, el saldo sería de 50.000 euros a su favor.

Footters cuenta en estos momentos con unos 60.000 suscriptores, de los cuales 45.000 son abonados de la Primera RFEF. Es una cifra inferior a los 69.000 que llegó a tener la temporada pasada, algo que según Fariñas se debe a la tardía resolución del concurso audiovisual, justo antes del inicio de la temporada.

La compañía española ya ha tomado medidas legales. "Hemos solicitado ya una cautelarísima al juzgado para que hasta que no decida un juez no se corte la señal", afirma su fundador, que reconoce que están recibiendo reclamaciones de usuarios que habían pagado su cuota (9,99 euros mensuales o 69,99 por toda la temporada hasta julio de 2022).

Para Fariñas, Fuchs no va a ser capaz de mantener el servicio. "En mi opinión personal, Fuchs no va a aguantar los tres años del acuerdo, porque no tiene la capacidad de explotar el servicio", asegura el fundador de Footters.

La plataforma luxemburguesa ha asegurado a la RFEF que tiene los recursos para hacerlo, y serán los aficionados los que comprueben cuál es el resultado de esta pugna en la categoría de bronce del fútbol español.