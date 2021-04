El Urbas Fuenlabrada, ausente de la competición las últimas dos jornadas por un brote de coronavirus con cuatro casos que obligó a poner al conjunto en cuarentena y aplazar los partidos, pasará de la inactividad a recibir al líder, un Real Madrid tocado por sus dos derrotas en la Euroliga.

Del parón al líder. Es el reto de un Fuenlabrada que, si bien vuelve a la competición, no lo hará con todas sus piezas. El alero Marc García será baja hasta final de temporada por una fractura en la rodilla izquierda, y hay dos jugadores más que no se van a poder incorporar por la cuarentena, aunque no se ha desvelado quiénes son.