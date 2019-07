El delantero argentino Rogelio Funes Mori, de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, explicó este jueves que no tiene nada que demostrar tras sus buenas actuaciones en el equipo, y que apoyará al recién fichado jugador holandés Vincent Janssen.

"No tengo nada que demostrar, desde mi llegada me he sentido cómodo, me han tratado bien y quiero seguir triunfando", señaló Funes Mori en una rueda de prensa en Monterrey, norte del país.