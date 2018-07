El defensa argentino Ramiro Funes Mori, uno de los refuerzos del Villarreal para la próxima temporada, señaló en rueda de prensa que necesitaba un cambio tras su etapa en el fútbol inglés y apuntó que su nuevo club es el destino ideal.

"Estoy disfrutando mucho del país, del día a día, de los entrenamientos, la verdad es que me ha cambiado la cabeza. Estuve lesionado un tiempo en Inglaterra y necesitaba un cambio, la verdad es que esto es lo que necesitaba. Estoy muy contento por todo, por el club, por como me han recibido, es un muy buen grupo y me están haciendo las cosas muy fáciles", destacó.