"Esa foto la tengo en las redes sociales, porque es puro, yo en movimiento, festejando, pero también por la camiseta y el pantalón, porque soy yo y el Atleti, puro y duro", expresa Paulo Futre sobre la imagen suya que ilustrará el carné de socio del Atlético de Madrid de la próxima temporada, según anunció este miércoles el club, que rinde tributo al legendario atacante rojiblanco desde 1987 hasta 1993, tras haber homenajeado antes a mitos como José Eulogio Gárate, Luis Aragonés y Adelardo Rodríguez.

"No tengo palabras. Estoy emocionado. Es fantástico. Mis grandes homenajes me los ha hecho el Atlético de Madrid. 130.000 personas, colchoneros puros, que van a tener esta tarjeta, que parece sólo una tarjeta, pero para nosotros, en este caso para mí, es mucho más. No hay dinero en el mundo que pueda pagar esto que tengo en mi mano. No hay nada que me haga más feliz en este momento. No sé cómo agradecerlo a vosotros, a Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético) y al presidente (Enrique Cerezo), por este detalle único", dijo Futre, protagonista de 215 partidos y 52 goles con el club rojiblanco.