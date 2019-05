20 may. 2019

EFE Panamá 20 may. 2019

El jugador del Atlético Bucaramanga colombiano Gabriel 'Gavilán' Gómez fue descartado por el seleccionador de Panamá, Julio César Dely Valdés, para la Copa Oro 2019 que se jugará en Costa Rica y Estados Unidos del 15 de junio al 7 de julio.

"No, no está en los planes (de Copa Oro y amistosos), eso ya lo hablamos, ese tema está zanjado. Ya la lista se entregó, dentro de los cuarenta jugadores está, pero dentro los 34, de donde se van a elegir los 23 para Copa Oro, no está", indicó este lunes el entrenador panameño, luego de finalizar el primer día de trabajos.