El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, criticó este miércoles que no haya una fecha prevista para el regreso del fútbol y que los jugadores no puedan comenzar a entrenarse, especialmente en las zonas donde hay menos casos de coronavirus.

"No sabemos hacia dónde vamos, no hay mucha visión. Vamos improvisando, sobre la marcha. No sabemos cómo se va a reiniciar, cuándo, con qué forma o en qué formato", sostuvo Gallardo en diálogo con Radio La Red.