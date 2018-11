El entrenador Marcelo Gallardo dijo este viernes que el ganador de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tendrá "la gloria absoluta", pero aseguró que sería un error pensar que este Superclásico es "de vida o muerte".

"Creo fervientemente que tenemos que pensar que esto es un espectáculo deportivo único, no pasa más de ahí. El que salga vencedor tendrá la gloria absoluta y el que no seguirá peleándola, porque esto siempre es así. No es vida o muerte esto, es un mensaje erróneo eso, muy malo para nuestra sociedad", declaró el entrenador de River Plate en una conferencia de prensa.