El arquero peruano Pedro Gallese dijo tras caer en la final de la Copa América contra Brasil por 3-1 que para él "no fue penalti" la acción en el área entre su compañero Carlos Zambrano y el brasileño Everton que el árbitro chileno Roberto Tobar consideró como tal y supuso el último tanto brasileño.

"Viéndolo en el vestuario me parece que no fue penal, por ahí el árbitro decide y uno tiene que acatarlo", señaló el guardameta de la 'Blanquirroja' que aseguró estar "tranquilo con lo hecho", pero disgustado por no haber logrado ganar el título habiendo alcanzado una final 44 años después de la anterior.