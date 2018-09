El internacional brasileño Paulo Henrique Ganso, de 28 años, dijo que espera "responder a las expectativas" después de debutar este sábado con el Amiens con una derrota ante el Lille (2-3), en la que jugó 20 minutos y dio un pase gol.

"He sido muy bien acogido por todo el mundo del club y los jugadores me han ayudado a integrarme. Espero responder a las expectativas y darle al club lo que me ha dado", dijo el centrocampista, en unas declaraciones difundidas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa.