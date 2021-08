El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, consideró tras la eliminación de la selección femenina de los Juegos Olímpicos en cuartos de final ante Francia (64-67) que Laia Palau, que seguramente dejará la selección es "eterna" y la "echarán de menos".

"La figura de Laia es eterna, ejemplifica el resurgir ambicioso del baloncesto femenino y también una de las que representa esa subida de calidad, de ambición de visibilidad de baloncesto femenino. La vamos a echar de menos, me da pena que no se haya podido ir como se merece, no como nos gustaría que también, pero el deporte es así, los finales de Hollywood existen en Hollywood", dijo el presidente de la Federación.