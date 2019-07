El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, hizo este miércoles un balance sobre la participación de la Blanquirroja en la Copa América Brasil 2019 y aseguró que va "por buen camino" tras obtener el subcampeonato.

"Me hubiese encantado -y hemos peleado, ya que accedimos- ganar la final. Lamentablemente no se dio, pero me voy con la sensación que seguimos creciendo. Creo que vamos por buen camino", aseveró Gareca en una conferencia de prensa en la Villa Deportiva Nacional (Videna).