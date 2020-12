El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, admitió que la derrota encajada frente al Celta en San Mamés (0-2) fue "un golpe" después de la recuperación apuntada en las dos últimas jornadas y reconoció que su rival "fue mejor en la segunda parte y mereció ganar" el encuentro.

"Podía haber sido un punto de inflexión, pero no lo hemos podido conseguir. No estamos teniendo la regularidad de ganar partidos seguidos o no tenemos el potencial para conseguirlo. Pero también vamos a darle mérito al rival. En los 15-20 primeros minutos del segundo tiempo ha sido bastante más que nosotros", asumió.