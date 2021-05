14 may. 2021

EFE Madrid 14 may. 2021

Asier Garitano, entrenador del Leganés, valoró de forma positiva que el público pueda volver a los estadios españoles si bien consideró que esto debería suceder en todos y no solo en algunos.

"Yo creo que es muy bueno, sería una muy buena noticia que la gente pueda volver a los terrenos de juego porque es la esencia del espectáculo. Pero que pueda volver todo el mundo. Que en algunos sitios sí y en otros no me parece un poquito un sinsentido. Hay gente que tiene que decidir eso. No entiendo mucho eso pero nosotros tenemos que trabajar e intentar conseguir los objetivos", dijo.