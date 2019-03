El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró este jueves en Lezama que acordar su renovación con la entidad bilbaína será "sencillo" ya que el club ya le ha "comunicado que quiere que siga" y el también quiere "seguir".

"No hay problema, el club ya me ha comunicado que quiere que siga y yo quiero seguir, así que es cuestión de uno o dos minutos. No hay ningún problema para eso. Ellos quieren que siga y yo quiero seguir: es muy sencillo", desveló.