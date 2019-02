El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, subrayó que con la buena dinámica de resultados de los últimos meses el objetivo del equipo rojiblanco "no es solo no bajar" y aseguró que es "muy ambicioso", pero también es "prudente" porque ambas cosas "no están reñidas"

"Somos muy ambicioso y el primero que mira hacia arriba soy yo, peor a la vez ser prudente no está mal. La ambición y la prudencia no van reñidas. Yo soy también un aficionado más y entiendo la ilusión de ir mas hacia arriba", confesó el vizcaíno en la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar.