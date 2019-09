El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró este viernes en Lezama que "nunca" se siente "favorito" antes de un partido y menos de cara a un partido contra un rival como el de mañana en San Mamés, un Valencia al que considera "sobre el papel mejor" que el suyo.

"No, nunca me siento favorito. Lo del favoritismo me da igual. Jugamos contra un equipo que sobre el papel es mejor, que juega Champions, tiene muchos jugadores internacionales y es de las mejores plantillas", consideró el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al encuentro.