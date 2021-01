El piloto francés Pierre Gasly, del equipo AlphaTauri-Honda de Fórmula Uno, anunció este domingo por la noche en sus redes que ha dado positivo por covid-19 durante su estancia en Dubai.

"Quiero haceros saber que he dado positivo por covid-19 y he informado a todas las personas con las que he tenido contacto los tres últimos días", señala Gasly en Twitter.