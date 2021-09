José Luis Gayá se lesionó el sóleo en el partido ante Georgia en el Nuevo Vivero, al sentir "una sensación extraña" en un salto, y espera que la resonancia magnética a la que se someterá el lunes no le deje malas noticias y pueda viajar a Kosovo.

"Esperaremos a mañana, haremos una resonancia temprano y ojalá se quede solo en un susto. Cuando lo he notado, he sentido una sensación extraña. Nunca he tenido nada en el sóleo, no puedo decir si estoy roto. Ojalá se quede en un susto y pueda seguir", deseó en rueda de prensa.