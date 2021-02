José Luis Gayá, capitán del Valencia, aseguró que su equipo había "regalado la primera parte" en el Alfredo di Stéfano ante el Real Madrid, frente al que el cuadro de Javi Gracia cayó por 2-0.

"No es la primera vez que nos pasa. Venimos aquí y lo decimos, pero luego si salimos y no lo hacemos no sirve de nada", indicó Gayá tras el encuentro a Movistar.