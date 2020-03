Gedeón Guardiola, jugador de balonmano del Rhein Neckar Löwen alemán y de la selección española, que dio positivo por Covid-19, señaló a EFE que ya ha sido dado de alta tras pasar una cuarentena en su domicilio en un pequeño pueblo próximo a la ciudad alemana de Heidelberg, aislado dentro de su propia casa de su mujer y de sus hijos.

"Ya me encuentro totalmente bien, con energía y con fuerza y ya sin ningún síntoma desde hace una semana. Durante este tiempo de cuarentena y de aislamiento he tenido que enviar un seguimiento de nuestras constantes sanitarias, mío y de toda mi familia, a una página web de la sanidad alemana. Nos han llevado un control a toda la familia para que no tengamos ningún síntoma. Quiero dar las gracias a las autoridades sanitarias alemanas que se preocuparon por nosotros en todo momento, se agradece y te da tranquilidad", explicó.