Gerard Moreno, delantero del Villarreal, explicó este domingo, tras la victoria por 0-2 contra el Atlético de Madrid, que su celebración del gol con las manos en la orejas y la lengua fuera ante la cámara es para sus hijas, recordó que siempre lo hace y remarcó que "nunca" ha faltado "al respeto a ninguna afición" y "nunca" lo va a hacer.

"Se lo han tomado mal. Quien me conoce sabe que no falto al respeto. Siempre hago la celebración mirando a la cámara para mis hijas. Si se han molestado, perdón. No he hecho nada para ellos (los aficionados del Atlético). Si lo quieren tomar así no puedo hacer nada. Estoy muy contento porque hemos ganado y he podido participar", explicó a 'Dazn'.