El gerente general de los San Francisco 49ers de la NFL, John Lynch, afirmó este lunes que no se han planteado la temporada 2022 sin su receptor Deebo Samuel, a pesar de que éste pidió salir del equipo.

"No puedo imaginarme intentar dejar atrás a Deebo; no tengo más que aprecio por el chico, he estado en contacto con él desde hace varias semanas y vamos a intentar que se quede", dijo Lynch en conferencia de prensa.