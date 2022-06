Ángel Torres, presidente del Getafe, anunció este jueves que la operación para el traspaso del uruguayo Mathias Olivera al Nápoles está "hecha", algo que desde hace semanas se venía fraguando con declaraciones públicas de los representantes de ambas entidades pero que aún no se ha anunciado oficialmente a través de un comunicado.

"La operación de Mathias Olivera está hecha. No somos un club vendedor pero han pagado y al jugador no le puedo decir que no. Cuando renovó había un punto que decía que si había una oferta que se acercaba a la cláusula le dejaría salir. Jugará en Europa. Otro más. Ahora desearle suerte", dijo Ángel Torres, durante la presentación del nuevo director deportivo, Rubén Reyes.