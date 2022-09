José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, es baja por un fuerte dolor de espalda para el partido de este sábado contra el Celta, con lo que se quedó fuera de la convocatoria de 21 jugadores de Diego Simeone, a la que regresa Matheus Cunha y en la que figuran tres porteros, como ante el Oporto: Jan Oblak, que se entrenó al margen este viernes por precaución; Ivo Grbic y Antonio Gomis.

El central uruguayo ya terminó el duelo de la Liga de Campeones contra el Oporto con molestias en esa zona. "Tengo un dolor de espalda que me irradia para abajo. La zona del nervio que me está pinzando pero nada preocupante", explicó entonces el futbolista, que no pudo ejercitarse por ese motivo en la sesión vespertina de este viernes ni formar parte de la citación que ofreció el técnico tras el entrenamiento.