8 may. 2021

8 may. 2021

San Sebastián, 8 may. (EFE). - El Acunsa Gipuzkoa Basket podría descender este fin de semana si no es capaz de sacar adelante su partido en Manresa y Estudiantes gana su compromiso, con lo cual todo lo que no sea un triunfo en cancha manresana prácticamente condenará a un nuevo descenso a los vascos.

Actualmente el conjunto de Marcelo Nicola se sitúa a dos triunfos de los estudiantiles, que serían tres si se da ese doble resultado, cuando solo le quedarían otros tantos partidos por jugar al GBC y tiene el 'basketaverage' perdido con el conjunto madrileño.