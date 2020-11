El Sevilla se ejercitó este martes por segunda vez en la presente semana y volvió a hacerlo mermado de jugadores debido a las convocatorias de las selecciones nacionales y a las lesiones, pero en esta jornada fue novedad ver trabajar con el grupo al central francés Joris Gnagnon, mientras que Jesús Navas está pendiente de conocer el alcance exacto de sus molestias.

Gnagnon, inscrito a última hora en LaLiga tras no encontrar acomodo en estos inicios de temporada en otro equipo, no había contando hasta ahora en las convocatorias de Julen Lopetegui para el torneo doméstico ni para la Liga de Campeones, en esta competición incluso no está ni inscrito para la fase de grupos.