El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, afirmó este martes durante la llegada a su país que la competición de eliminatorias mundialistas se encuentra "desvirtuada" ante la ausencia de jugadores en los distintos equipos por la negativa de sus clubes para dejarlos participar en esta triple fecha y en especial la del goleador Edinson Cavani.

"La competición está desvirtuada por todo lo que ha sucedido. No es normal que no puedan contar, no solo Uruguay, todas las selecciones con todos sus jugadores con todo su potencial. En nuestro caso nos toca no poder contar con 'Edi'. Ya no es normal, no es normal que los jugadores estén pensando hasta el último día si pueden viajar o si los clubes lo dejan", dijo a la prensa en el aeropuerto internacional de Carrasco.