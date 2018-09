El uruguayo Diego Godín, capitán del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras el empate contra el Real Madrid, que el árbitro del partido, Martínez Munuera, le dijo que "sí habían visto la mano" de Casemiro en el primer tiempo, "pero que no era penalti" y consideró "decisivos" los porteros en el 0-0.

"Le dije (al árbitro) que la mirara (la mano de Casemiro) y me dijo que sí la habían visto, que sí habían visto mano, pero que no era penalti. Todos vimos que fue mano. Después, ellos interpretaron que no fue penalti. La mano no se puede decir otra cosa, porque le pega en la mano", valoró el central en zona mixta tras el choque.