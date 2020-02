Andoni Goikoetxea, representante del Athletic de Bilbao en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que emparejó a su equipo con el Granada, reconoció que querían evitar a la Real Sociedad.

"Lo que no quería era jugar contra la Real Sociedad porque el domingo hay un derbi de liga y volver a jugar el miércoles no me gustaba. Pero sin entrar en otro tipo de valoración", destacó el exjugador del Athletic.