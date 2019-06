El entrenador de Ecuador Hernán Darío Gómez durante el partido Ecuador-Japón del Grupo C de la Copa América de Fútbol 2019, este lunes en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte (Brasil). EFE

El entrenador de la selección de Ecuador, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez comentó, al ser preguntado por la baja asistencia en los estadios en la Copa América que no vio "mucho entusiasmo" ni "mucha motivación" en Brasil durante el torneo.

"Realmente sí me sorprendió que cuando juega Brasil ni se llena. Vi que no hay mucho entusiasmo, esta es mi décima Copa América. Cuando uno va a la Copa América es todo el país con publicidad, motivación y aquí no vi mucha motivación", consideró el veterano preparador colombiano.