El centrocampista español Gonzalo Villar llegó este lunes a Génova (Italia, norte) para cerrar, procedente del Roma, su cesión con el Sampdoria para la próxima temporada.

El mediocentro de 24 años, ex jugador del Elche, no cuenta con el beneplácito del portugués José Mourinho para esta temporada en el Roma, equipo al que volvió este verano -aunque no hizo pretemporada con el resto de la plantilla-, tras seis meses como cedido en el Getafe, dónde jugó trece partidos bajo las órdenes que Quique Sánchez Flores.