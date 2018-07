El guipuzcoano Gorka Izagirre (Bahrain Merida) ha vuelto a meterse en su enésima escapada en el Tour 2018 pero nuevamente se ha quedado sin opciones por la lucha que se ha desatado por detrás entre los mejores de la clasificación general.

"Ha sido una pena y otra vez no ha podido ser. Me he metido en la escapada pero luego se ha animado la carrera primero con el Katusha y luego con Mikel Landa y Romain Bardet y la etapa ha cogido otra marcha", ha señalado sobre el desarrollo de esta decimonovena etapa del Tour 2018.