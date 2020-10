El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que el mediocentro Geoffrey Kondogbia está recuperado de las molestias que arrastraba en el talón derecho, negó que su regreso haya sido diferente al de otros jugadores y haya tenido alguna influencia su enfrentamiento público con el club por no acceder a su salida al Atlético de Madrid pero tampoco aclaró si cuenta ya con él.

“El jugador ha estado con las molestias que tenía, yo no le he explorado pero los médicos han sido claros. Ha seguido el proceso de casi todos los jugadores que tienen una lesión de cierta gravedad. Ha entrenado con el equipo algún día esta semana y no ha sido diferente el proceso respecto a otros jugadores”, dijo en rueda de prensa.