El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró este lunes que no tiene novedades respecto a posibles incorporaciones y aseguró que, dado que no las ha habido hasta ahora, ya no tendría problemas en que llegaran en el último minuto antes del cierre del mercado el próximo 5 de octubre.

“No hay muchas novedades, no tengo, sólo me centro en mi trabajo, que bastante tenemos”, explicó en una rueda de prensa en la que dijo que llegados a este punto “no le vamos a hacer ascos a que lleguen los refuerzos en el último minuto”.