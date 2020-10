El entrenador del Valencia, Javi Gracia, explicó que en los dos meses que lleva en el club aún no ha hablado con Peter Lim, máximo accionista de la entidad, y dijo que espera hacerlo.

“No he dicho nunca que he hablado con el propietario porque no he hablado con él. En algún momento hablaré con él, pero ni he estado ni he hablado con él”, señaló.