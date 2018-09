El centrocampista del Espanyol Esteban Granero dijo tras el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva de San Adrián que su equipo piensa que se puede vencer a cualquiera y también "al Real Madrid", su rival de este sábado en el Santiago Bernabéu.

El medio afirmó que el conjunto blanquiazul deberá sumar "muchos factores positivos" para vencer al equipo blanco. De todo modos, se mostró optimista respecto al momento del Espanyol: "Me gusta que me pregunten cómo se puede ganar y no si se puede. Podemos competir y ganar a equipos grandes".