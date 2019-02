El atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann eligió al hispano-brasileño Diego Costa como el mejor compañero con el que ha jugado, y a sus compatriotas Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé como los jugadores más habilidosos.

"Por el apoyo que me da en el campo, me permite jugar con mayor libertad. Nos entendemos muy bien, con una mirada ya sabemos donde estamos. Es un guerrero que me trasmite eso y es poco habitual en un compañero", aseguró el francés sobre Costa en el portal "Oh my Goal".