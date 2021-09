Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras su gol y el triunfo contra el Milan en la Liga de Campeones, que "no" se "encontraba" en su vuelta al conjunto rojiblanco hasta esta victoria, al tiempo que apuntó que "lo único" que quiere es "darle alegrías" a la afición.

"También hay una parte de razón (a las críticas), porque no estaba cómodo, no me encontraba y al final, por trabajo, por confianza de los compañeros, del entrenador que me sigue poniendo, sólo puedo mejorar. Me esperan mis compañeros, el club, los aficionados... Y estoy aquí para eso e intento llegar a mi mejor nivel lo más rápido posible", expreso a 'Movistar'.