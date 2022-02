El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann reconoció tras la victoria por 2-0 contra el Celta que durante su lesión, con los malos resultados del equipo, le daba "rabia" estar fuera del campo y "no poder dar el cien por cien" a su entrenador, Diego Simeone, que le hizo "el jugador que es hoy".

"Cuando oigo eso (que Simeone había sido discutido como entrenador del Atlético) me siento más con rabia porque estaba fuera del campo y no podía dar el cien por cien en el campo para él. Él me ha hecho el jugador que soy hoy. En parte por él, el club está a este nivel, y hay que disfrutar con un míster así", dijo a 'Movistar+' tras el encuentro.