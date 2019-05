17 may. 2019

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, abordó este viernes todos los temas de actualidad de su equipo, en 16 minutos y 50 segundos de rueda de prensa en las que habló de Antoine Griezmann, de Rodrigo Hernández, del futuro, de la sólida estructura del club y de competir siempre.

GRIEZMANN: "Primero agradecido al futbolista que hemos tenido estos cinco años. De Griezmann tengo sólo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado, a lo que ha crecido como futbolista, como persona lo quiero muchísimo. Y aprendí en la vida que al menos desde mi lugar yo no juzgo las decisiones de los demás. Entiendo que ustedes, desde el lugar que tienen, tienen la misión de opinar, y es normal que opinen, pero yo aprendí que en la vida no hay que juzgar las decisiones de los demás y hay que dar todo sin esperar nada. Cuando uno ha dado todo como hemos dado el club y nosotros a Antoine estamos tranquilos. Desde lo deportivo, es un futbolista importantísimo en todo este tiempo. Llegó de una manera y hace un paso hacia un objetivo nuevo en otra posición como futbolista y todo ese crecimiento hemos participado. Ha participado él, nosotros, uno de los mas goleadores de la historia del Atlético de Madrid, cinco años maravillosos, y yo agradezco, sinceramente agradezco, porque nos ha dado todo y no juzgo para nada. Y a nadie".