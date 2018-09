Antoine Griezmann lamenta que no haya ningún jugador de la selección francesa, vencedora de la Copa del Mundo 2018 en Rusia, entre los favoritos para obtener el premio "The Best" de la FIFA este año, algo "raro" y "sorprendente" cuando es un premio organizado por la FIFA.

"Ganamos la copa del Mundo y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones propias, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente", estima el francés en una entrevista publicada hoy en el diario "L'Équipe".