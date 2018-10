El ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, quien se perdió la victoria de la semana pasada sobre los Bears de Chicago por una lesión en la espalda, dijo que planea viajar con el equipo para el partido de la noche del lunes contra los Bills de Buffalo.

Gronkowski no dijo si jugará, pero comentó: "Me siento mejor, he estado tomando una serie de precauciones todos los días".