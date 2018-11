Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes, sobre la posibilidad de ser seleccionador algún día, que "todo el mundo tiene sueños de niño" y que "quizás en el futuro" le gustaría.

"Lo he dicho muchas veces, me gustaría ampliar el contrato y, si todo va bien, quedarme más años aquí. Todo el mundo tiene un sueño de niño. Quizás en el futuro me gustaría (ser seleccionador), pero muchas cosas pueden cambiar. Quizás cambiará mi idea", afirmó el técnico español.