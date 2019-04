El segoviano Javi Guerra, quinto con la mejor marca jamás lograda por un español en el maratón de Madrid (2h10:19, mínima olímpica para Tokio 2020), aseguró que para él fue "como si hubiese ganado".

"Estoy supercontento. Hacer 2h10 en Madrid para mí era casi impensable. Sobre todo el paso del medio maratón en 1h03:48, que me ha asustado muchísimo, pero venía muy mentalizado. Lo más duro ha sido cuando me he quedado solo en la Casa de Campo, pero he tirado de cabeza, he visto que empezaban a pinchar y la llegada ha sido apoteósica", relató Guerra en la meta.