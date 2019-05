5 may. 2019

EFE Sao Paulo 5 may. 2019

El peruano Paolo Guerrero celebró en una entrevista su vuelta al campo con el Internacional brasileño y admitió que sufrió depresión tras la suspensión que le impuso la FIFA tras dar positivo en un control de dopaje.

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", afirmó el delantero en una entrevista al programa Fantástico, adelantada por el portal globoesporte.