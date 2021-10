El capitán y máximo goleador histórico de la selección de Perú, Paolo Guerrero, lamentó tras ganar a Chile (2-0) que su rodilla aún no le permita jugar en plenas condiciones, aunque afirmó que se sintió muy bien después de jugar 60 minutos de titular en el Clásico del Pacífico.

"Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar, pero estoy manejándolo con calma y paciencia. Para mí lo más importante es jugar, y en mi equipo (Internacional) no vengo jugando. Eso me deja triste", explicó Guerrero al término del encuentro frente a la selección chilena.