El delantero internacional sueco del Alavés John Guidetti dijo este jueves sentirse a gusto en el club vasco, pese a la falta de minutos en los últimos partidos, y negó haber tenido contactos con el Galatasaray.

"Hice un mal partido contra el Levante. El entrenador hizo cambios y, desde entonces, hemos ganado todo, y no contra equipos pequeños. Entiendo que no alteres un concepto ganador. Cuando me llame para hacer mi trabajo, lo haré", afirmó Guidetti, en declaraciones recogidas por la agencia sueca TT.